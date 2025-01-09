جيران الصين في حالة تأهب: إندونيسيا تراقب انتشار فيروس ميتانيمو

العالم - أسيا

فيروس جديد يضرب الصين التي شهدت قبل نحو خمس سنوات ظهور كوفيد-19 وتفشيه في كافة انحاء العالم.

الفيروس الذي يحمل اسم ميتانيمو فيروس وانتشر خاصة في المقاطعة الشمالية للصين يهاجم الجهاز التنفسي ويقود الى بروز التهابات فيه.

بكين نفت، وعلى لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الأنباء المتداولة بشأن تفشي فيروس خطير يصيب الجهاز التنفسي؛ مؤكدة أن هذا المرض بات أقل خطورة وأقل انتشاراً من العام الماضي وشددت على أنّ السفر إلى الصين آمن.

وكان المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد نشر بيانات تظهر ارتفاعاً ملحوظاً في التهابات الجهاز التنفسي خلال ديسمبر المنصرم.

ويتابع جيران الصين الوضع بقلق، حيث اصدرت وزارة الصحة الإندونيسية بياناً عن ترقبهم انتقال فيروس الميتانيمو في الصين، فيما يجري رصد نقاط الدخول إلى هذا البلد، وهو يشمل خطوات مثل الحجر الصحي للركاب القادمين من الخارج الذين تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

وعلى عكس إندونيسيا، أعلنت الهند، أنه لا يوجد داع للقلق مؤكدة أنه لم تسجل هناك حالات إصابة كثيرة بالفيروس في الهند.

واكتشف الميتانيمو، وهو فيروس تنفسي، لأول مرة 2001، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الرئوية وهي نفس المجموعة التي تحتوي على الفيروسات المسبّبة للحصبة. ويعتبر ثاني أكثر أسباب أمراض الجهاز التنفسي الحادة شيوعاً منذ العام 2016.

كما بيّنت الدراسات أن هذا الفيروس يصيب جميع الفئات العمرية، لكنّه يكون أكثر شيوعا وخطورة عند الأطفال الصغار، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ومرضى الجهاز التنفسي المزمن.

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ويقول الاطباء إنّه وفي الوقت الحالي، لا توجد أدلة قاطعة تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة على مستوى السفر الدولي. ومع ذلك، ينصح باتباع إرشادات الصحة العامة للوقاية من العدوى.