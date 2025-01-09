مراسل العالم: تحديات كبيرة بانتظار الرئيس اللبناني جوزيف عون

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بالاضافه الى التحدي الابرز الذي يكمن في استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وتواجد الاحتلال الاسرائيلي في العديد من المناطق اللبنانية.



وأردف قائلا: الرئيس المنتخب فندا في خطاب القسم يمكن ان يقوم به خلال فترة رئاسته التي تمتد الى ست سنوات وهو تحدث بالتفصيل عن العديد من هذه الملفات لاسيما إعاده التوازن الى الداخل اللبناني من خلال المصالحات والحوار بين اللبنانيين.

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وأضاف حسين عزالدين ان عملية بناء لبنان جديد على قاعدة التوافق بين جميع القوى والفعاليات السياسية وإعادة ترتيب ملف النازحين وايضا التعامل بندية بين الجمهورية اللبنانية وبين الدول الاخرى هذا بالاضافة الى اعادة الاعمار في الضاحية الجنوبية و البقاع وكل المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي.



وأشار مراسل قناة العالم ان الرئيس اللبناني الجديد اعتبر بان شهداء لبنان هم شهداء هذا الوطن وهم عزة هذا الوطن وديمومة استمراره مضيفا بانه سيعمل جاهدا لمنع التعديات الاسرائيلية وإخراج الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي التي احتلها داخل الاراضي اللبنانية.