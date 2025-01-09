وزير الحرب الإسرائيلي يلمّح إلى 'حرب شاملة' على الضفة

العالم - بانوراما

وخلال اجتماع طارئ مع رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية أشار كاتس الى زيادة النشاط العسكري لقوات الاحتلال وتنفيذها عمليات واسعة في البلدات الفلسطينية بحجة إحباط عمليات محتملة ضد الاحتلال فضلا عن تعزيز كبير لقوات ما تسمى بإنفاذ القانون من جيش وشرطة على الطرقات والشوارع.

وتخوف بعض رؤساء مجالس المستوطنات من ترسخ إيراني في جبهتهم ومن أن أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي يجلسون على قنبلة موقوتة.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من رام الله الباحث في الشؤون الاسرائيلية، ياسر مناع ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني فارس أحمد وتناقشهم هذه الأسئلة:

- وزير حرب الاحتلال يهدد بشن حرب شاملة على الضفة المحتلة ما دواعي هذا الامر؟

- هل يندرج مخطط الهجوم في سياق محاولات الاحتلال قضم الضفة الغربية؟

- كاتس حذّر من أنّ المنطقة على شفا حرب، وأنّ إسرائيل تستعد لحالة 'حرب كاملة' كيف تقراون هذا الكلام؟

- كاتس زعم بان هناك جهوداً متزايدة لتهريب أسلحة متقدّمة إلى المنطقة، مع تلقي تمويل وتوجيه من المحور الإيراني ما دلالات هذا التصريح يتحدث؟

- هل بامكان الاحتلال تحقيق انجاز عسكري في الضفة علما بانه لم يستطع بعد اكثر من عام من القضاء على المقاومة في قطاع غزة؟

- هل المقاومة في الضفة لديها الجهوزية لمواجهة الحرب الشاملة؟

- ما موقف السلطة من مخطط شن حرب شاملة على الضفة علما بانها تحارب المقاومة الى جانب الاحتلال؟