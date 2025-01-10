شاهد.. الدنمارك ترفض تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

العالم - خاص بالعالم

لم يعد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض بعد، حتى كشف عن اطماعه التوسعية في السيطرة على دول اخرى للحصول على مزيد من المال والسلطة ليحقق بها شعار امريكا اولا.

تصريحات ترامب بشأن ضم جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة بالقوة، دفعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن للاجتماع بزعماء الأحزاب لإطلاعهم على التدابير المتّخذة، لتؤكد على أن غرينلاند ملك لأهلها. ودون ان تركز على تهديدات ترامب، شددت على أن واشنطن هي أقرب حليف للبلاد، لكن وزير الخارجية لارس لوك راسموسن قال ان الدنمارك لا تواجه ازمة دبلوماسية، لكنّ يجب اخذ التصريحات بجدية، مؤكدا عدم سعيهم إلى تأجيج حرب كلامية مع الرئيس المنتخب.

تصريحات ترامب قابلتها ردود فعل اوروبية رافضة على استحياء ليشدد رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على قوة واشنطن وأوروبا معا، وخرج المستشار الألماني أولاف شولتس مؤكدا إنّ مطامع ترامب تثير نوعا من عدم الفهم بين الزعماء الأوروبيين، فيما استبعدت رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لجوء امريكا للقوّة. اما الكرملين فقد دعا الى حفظ السلام والاستقرار في هذه منطقة القطب الشمالي باعتبارها منطقة مصالح وطنية روسية.

مطامع ترامب تعود لرغبته في انشاء قواعد عسكرية في غرينلاند لموقعها الاستراتيجي كونها أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية، وبوابة بحرية كما تزخر بالموارد الطبيعية، من معادن ونفط وغاز طبيعي.

تصريحات ترامب الاستعمارية بشأن السيطرة على غرينلاند وكندا وبنما وتغيير اسم خليج المكسيك الى خليج اميركا تعكس توجهات قديمة في الهيمنة الجغرافية، هذا الفكر الاستعماري ليس جديدا على أمريكا كما يظهر في انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم، الجديد فيها هو استخدام لغة استعمارية على غرار الاستعمار الفرنسي والبريطاني.

ترمب: إذا كان للدنمارك أي حقوق شرعية على الجزيرة يجب أن تمنحنا إياها للاننا نحتاجها لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم.