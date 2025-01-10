إيران تؤكد دعمها للعراق في حل القضايا الإقليمية

العالم - ايران

وتزامنا مع زيارة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لطهران،صرح وزير الخارجية الايراني في حديث له مع شبكة العهد العراقية حول العلاقات الثنائية، بأن الحكومة العراقية تسعى لتعزيز علاقاتها على المستوى الإقليمي من خلال الدبلوماسية الفعالة والإيجابية والمستقرة، مضيفا بأن العراق بلد قوي وقراراته مهمة والدول تستمع إليها.



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وعن المناقشات التي اجريت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي ووفده المرافق الى ايران، اوضح عراقجي بأنه تم التباحث في قضايا مهمة في المجالات السياسية والأمنية، مؤكدا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم قرارات العراق الداخلية ومبادراته الدولية لحل القضايا الاقليمية.