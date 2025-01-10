'قيادتكم تقتل أبناءكم'.. رسالة السرايا القدس الجديدة لعائلات الأسرى

العالم - فلسطين المحتلة

وحملت الرسالة عنوانا إلى عائلات أسرى الاحتلال مفاده "قيادتكم تقتل أبناءكم بتصميم وإصرار".

وتضمنت الرسالة المصورة كلمة سابقة لنتنياهو يؤكد فيها مواصلة العمل بقوة من أجل إعادة الأسرى المحتجزين إلى أهاليهم، واصفا هذه المهمة بأنها من أولوياته القصوى والتزاماته العليا.

وأعقب ذلك مشاهد من حجم القصف الإسرائيلي المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الحالية، ثم أصوات أسرى إسرائيليين يبدو أنهم أصيبوا أو قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية ومحاولة آسريهم إنقاذهم أو انتشالهم.

ويتزامن بث فيديو سرايا القدس مع قول مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة اليوم الجمعة إن "معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان الصهيوني".

وأضاف القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الكتائب حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا تحميل حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم".

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كذلك يتزامن بث الفيديو مع رفض عائلة الأسير الذي أخرج جثمانه من غزة حمزة الزيادنة إلقاء وزير الداخلية الإسرائيلي كلمة خلال جنازته.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة هآرتس العبرية إن عائلة الزيادنة تقول إنه "كانت هناك فرصة لإعادة المخطوفين حيين، لكنهما قتلا نتيجة قرارات غير سليمة".

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس التي تُجرى بوساطة قطرية مصرية أميركية، بسبب شروط جديدة يطرحها نتنياهو أو تراجعه عن تفاهمات سابقة، في وقت يواصل فيه الاحتلال دون هوادة حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم ما يسمى وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش– بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الحرب في غزة.

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وفي 23 أبريل/نيسان الماضي قال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة إن "سيناريو رون آراد ربما يكون الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة"، مؤكدا أن "ما يسمى الضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها".

ورون آراد طيار إسرائيلي سقطت طائرته في جنوبي لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 1986، ولا يزال مصيره مجهولا منذ ذلك التاريخ.