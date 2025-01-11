الأورومتوسطي: السجون الإسرائيلية مصممة كأدوات لتعذيب الفلسطينيين+فيديو

العالم-فلسطين

وأضاف الأورومتوسطي في بيان اليوم السبت، أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي افتتاح سجن تحت الأرض في مدينة الرملة وعرض مشاهد للأسرى داخله في ظروف إنسانية قاسية “يعكس استهانة بنظام العدالة الدولية ونتيجة تاريخ طويل من الإفلات من العقاب”.

وأشار المرصد إلى أن مقاطع فيديو التي ظهرت في تقرير إسرائيلي عن السجن، أظهرت المعتقلين وهم مقيدون داخل زنازين لا تدخلها الشمس ومغلقة ببوابات حديدية وبدون أي فراش أو أغطية.

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وشدد الأورومتوسطي على أن الادعاء الإسرائيلي بأن السجن مخصص للمعتقلين الأكثر خطورة “لا يبرر انتهاك قواعد القانون الدولي” المتعلقة بالأسر والاعتقال والتي تلزم بمعاملة جميع الأسرى معاملة إنسانية دون استثناء.

وأضاف: “استخدمت إسرائيل استخدمت تهمة عضوية النخبة لفصائل فلسطينية لآلاف المعتقلين من غزة وأخضعتهم لتعذيب وحشي ثم أفرجت عنهم ما يؤكد أن هذه التهمة كاذبة واستخدمت كغطاء للتعذيب والانتقام”.

وشدد الأورومتوسطي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم السجون في إطار عملية منظمة لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من إنسانيتهم وانتهاك حقوقهم المختلفة والحط من كرامتهم.

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ولفت إلى تلقيه عشرات الشهادات من معتقلين مفرج عنهم تشير لاحتجازهم في أمكان مفتوحة محاطة بالأسلاك الشائكة في أماكن صحراوية أو داخل زنازين ضيقة بلا أي منفذ للتهوية مع ظروف احتجاز سيئة وغياب شبه تام لأي مرافق أو خدمات”.

ووفق معطيات وثقها المرصد، تحتجز قوات الاحتلال في سجونها أكثر من 10,400 أسير فلسطيني بالإضافة إلى الآلاف من أهالي قطاع غزة الذين لا يُعرف عددهم أو أماكن احتجازهم في وقت تواصل فيه ممارسة جريمة الاختفاء القسري ضدهم.

وبين المرصد الحقوقي أن قوات الاحتلال قتلت في سجونها ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى غالبية الشهداء تم الكشف عن مصيرهم بعد عدة أسابيع أو أشهر “ما يشير لاحتمال وجود ضحايا آخرين تخفي إسرائيل استشهادهم وتفاصيل عملية القتل”.

وشدد الأورومتوسطي على أن الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى من غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وأفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وطالب جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الأسرى الفلسطينيين وضمان احتجازهم في ظروف تضمن معاملة إنسانية.