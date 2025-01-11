العالم – خاص بالعالم

وأعلن الجيش السوداني، أن قواته تمكنت من السيطرة على المدينة و أن القوات المسلحة والنظامية الأخرى تتقدم في كل المحاور، وتعمل على'نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة'. واحكام السيطرة ويجري عمليات تمشيط واسعة للمدينة، في حين فرت قوات الدعم السريع إلى شمال ود مدني باتجاه الحصاحيصا والكاملين.

وأكدت قوات الجيش انها تعتزم مواصلة التقدم حتى التحرير الكامل لولاية الجزيرة وتحرير كل السودان، وفق تعبيرها.

وشهدت عدة من بينها أم درمان مظاهرات للمواطنين تعبيرا عن فرحتهم باستعادة مدينة ود مدني.



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وكان الجيش أعلن أنه تمكن من استعادة بلدة ود المهيدي شرق ود مدني، وتقدم وصولا إلى منطقة العربياب القريبة من مدخل ود مدني وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

ومن شأن استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة بأكملها أن تمثل نقطة تحول في الحرب التي اندلعت في نيسان أبريل عام الفين وثلاثة وعشرينم وسط خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وتقع ولاية الجزيرة في وسط السودان إلى الجنوب من العاصمة الخرطوم، وشنت فيها قوات الدعم السريع هجمات أودت بحياة مدنيين فضلا عن إحراقها حقولا ونهبها مستشفيات وأسواق وغمر قنوات للري حتى الفيض.

وكثف الجيش حملته لاستعادة السيطرة على ولاية الجزيرة في الأشهر القليلة الماضية بعد أن بسط سيطرته على ولاية سنار في الجنوب، وزاد من عدد ضرباته الجوية التي كثيرا ما تصيب مدنيين.



هذا واظهرت مقاطع فيديو مشاهد لاسرى حررهم الجيش وهم في حال يرثى له

التفاصيل في الفيديو المرفق..