بعد انتصار غزة.. الإيرانيون يحثّون أهالي غزة على توخي الحذر من غدر الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وقال مواطن إيراني:" عندما سمعنا عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غمرتنا الفرحة. رأينا كيف خرج أحرار العالم، وحتى الأوروبيون، إلى الشوارع مبتهجين. هذا دليل على انتصار المقاومة وهزيمة أمريكا وكيان الاحتلال في المنطقة.'

الإيرانيون أكدوا خلال المسيرات استمرارهم في دعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وقال مواطن إيراني: 'فرحتنا كبيرة بانتهاء الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة، وخاصة الأطفال. رسالتي لأهالي غزة هي أن المقاومة دائما تنتصر، وسنظل ندعمهم.'

ورغم فرحة الشعب الإيراني بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنهم حثوا أهالي قطاع غزة على أخذ الحذر من غدر كيان الاحتلال.





وقال ناشط ثقافي: 'بالتأكيد، نظرا لخلفية كيان الاحتلال، فإن اتفاق وقف إطلاق النار قد لا يكون محكما. الشيء المؤكد هو ضرورة اندحار كيان الاحتلال من الأراضي الفلسطينية ليحقق الشعب الفلسطيني السلام المستحق بعد ستة وسبعين عاما.'

وأكد مواطن إيراني : 'نحن سعداء باتفاق الهدنة، لكن يجب ألا ننخدع بكيان الاحتلال.'



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مواصلة طريق المقاومة مع أخذ الحذر من أي طارئ كانت رسالة الإيرانيين لأهالي قطاع غزة.

وقال باحث تاريخي: 'رسالتي لأهالي قطاع غزة هي مواصلة طريق المقاومة بقوة. نحن سعداء باتفاق وقف إطلاق النار، لكن يجب أن نكون نحن وأهالي غزة وشعوب المنطقة يقظين لأي خرق أو حالة طارئة من كيان الاحتلال.'

ويصر الإيرانيون على المشاركة في مسيرات دعم الشعب الفلسطيني مع أطفالهم، ليورثوا هذا النهج جيلا بعد جيل حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع.

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