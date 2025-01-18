السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ما هو الفارق بين وقف إطلاق النار اليوم والتجارب السابقة بقطاع غزة؟

السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أشار الصحفي الفلسطيني قاسم قاسم أن الفارق بين عملية وقف اطلاق النار هذه المرة بعد حرب طوفان الاقصى، بعد الحرب الأطول بتاريخ"إسرائيل"، وبين التجارب السابقة في قطاع غزة والتي شنها الإحتلال على قطاع غزة، قد ظهر في بداية الحرب في الـ 7 من أكتوبر.

العالمخاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق" أكد قاسم أن معركة طوفان الأقصى تعتبر ثاني حرب تبادر فيها المقاومة في قطاع غزة، حيث تقوم بالعمل الحربي، حيث أول مرة قد بدأت فيها المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس في ايار /مايو من عام 2021، ثم بعملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر من عام 2023 .

ولفت قاسم إلى أن عدد الحروب بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة كانت تبدأ بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة بعد سياسة تنقيط الصواريخ من قبل المقاومة، حيث كانت المقاومة لديها هذا التكتيك الذي يتمثل في انه عندما يشتد الحصار، وعندما يكثر صوت الأهالي والضغط الاقتصادي على الأهالي في قطاع غزة كانت المقاومه تقوم بشكل يومي على تنقيط الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأشار قاسم إلى أن عدد حروب المقاومة مع كيان الإحتلال الإسرائيلي كانت عبارة عن "حروب مطلبية" التي تتمثل في توسعه مساحه الصاد البحري أو السماح بافتتاح معبر لفترة في أيام أكثر أو السماح بمرور التجار الى الضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

توغل ونسف وتجريف.. الاحتلال يستمر خروقات التهدئة بلبنان

حصيلة ضحايا غزة دون عد المدفونين تحت الرکام

ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي بمعارك غزة يدفعه لتغيير نهجه الخاسر

شاهد.. دمار مروع في طيرحرفا اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال