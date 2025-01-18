ما هو الفارق بين وقف إطلاق النار اليوم والتجارب السابقة بقطاع غزة؟

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق" أكد قاسم أن معركة طوفان الأقصى تعتبر ثاني حرب تبادر فيها المقاومة في قطاع غزة، حيث تقوم بالعمل الحربي، حيث أول مرة قد بدأت فيها المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس في ايار /مايو من عام 2021، ثم بعملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر من عام 2023 .

ولفت قاسم إلى أن عدد الحروب بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة كانت تبدأ بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة بعد سياسة تنقيط الصواريخ من قبل المقاومة، حيث كانت المقاومة لديها هذا التكتيك الذي يتمثل في انه عندما يشتد الحصار، وعندما يكثر صوت الأهالي والضغط الاقتصادي على الأهالي في قطاع غزة كانت المقاومه تقوم بشكل يومي على تنقيط الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأشار قاسم إلى أن عدد حروب المقاومة مع كيان الإحتلال الإسرائيلي كانت عبارة عن "حروب مطلبية" التي تتمثل في توسعه مساحه الصاد البحري أو السماح بافتتاح معبر لفترة في أيام أكثر أو السماح بمرور التجار الى الضفة الغربية.

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