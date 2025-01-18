الشيخ قاسم: ستبقى المقاومة عصية على المشروع الأميركي الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تناول الموضوعين في كلمته في المؤتمر الدولي الثالث عشر غزة رمز المقاومة واضعا حداً للتكهّنات حول نية الثنائي الشيعي عدم المشاركة في الحكومة.



وأكد الشيخ قاسم أن لا أحد سيتمكّن من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية لأن المسار السياسي مُنفصل عن وضع المقاومة معتبراً أن بعض البهلونيات في إبراز إبعاد الحزب هي مجرد فُقّاعات.



الرئيس اللبناني المنتخب العماد جوزيف عون أكد أن استمرار الخروقات الإسرائيلية وتدمير القرى الحدودية يعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي مشددا عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن لبنان متمسك بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب ضمن المهلة المحددة بالاتفاق أي ستين يوماً.



من جانبه غوتيريش الذي التقى عون في قصر بعبدا ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام في دارته في قريطم تعهد ببذل الأمم المتحدة قصارى جهدها لضمان انسحاب آمن لقوات الاحتلال من جنوب لبنان في الموعد المحدد بالاتفاق.والاستعداد لتعبئة المجتمع الدولي بالكامل لتقديم كل أشكال الدعم للبنان.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان وعقد لقاءات مع الرؤوساء الثلاثة صرح أنه واثق من أن الأيام المقبلة ستحمل تشكيل حكومة لبنانية فعّالة معتبرا أن لبنان سيكون سياديًا وموحدًا ومزدهرًا ولن تتراجع بلاده عن دعمه.

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