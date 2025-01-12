الاجتماع الوزاري العربي.. تأكيد على دعم العملية السياسية بسوريا

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تمحور الاجتماع حول بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية.

كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا، بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد. وأكدوا أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها.

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تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية وتعزيز جهود المصالحة الوطنية. كما تم التأكيد على ضرورة دعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.

وشدد الوزراء على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي ينهي النزاع بشكل نهائي. كما أكدوا على ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع.

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عُقد الاجتماع بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس.