قاسم: لا تختبروا صبرنا.. ولا أحد يستطيع إقصاءنا من المشاركة السياسية

العالم - بانوراما

وأضاف الشيخ نعيم قاسم ألا أحد يتمكن من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية، منوها إلى أن المسار السياسي منفصل عن وضع المقاومة.

واعتبر أن بعض البهلوانيات في إبراز إبعاد الثنائي الشيعي عن المسرح هي فقاعات ستظهر لاحقا، مذكرا بدور الثنائي في انتخاب الرئيس جوزاف عون بالتوافق. وفيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية.

اكد الشيخ نعيم أن صبر المقاومة على الخروقات كان لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية والرعاة الدوليين المسؤولين عن هذا الاتفاق، داعيا إلى عدم اختبار صبر المقاومة.

كما دعا الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه هذه الخروقات؛ وأكد أن المقاومة ستبقى عصية على المشروع الأميركي الإسرائيلي.

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