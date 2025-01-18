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قاسم: لا تختبروا صبرنا.. ولا أحد يستطيع إقصاءنا من المشاركة السياسية

قاسم: لا تختبروا صبرنا.. ولا أحد يستطيع إقصاءنا من المشاركة السياسية
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ألا أحد يستطيع إقصاء الحزب من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في لبنان لأنه مكون أساسي في تركيبة البلد ونهضته.

العالم - بانوراما

وأضاف الشيخ نعيم قاسم ألا أحد يتمكن من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية، منوها إلى أن المسار السياسي منفصل عن وضع المقاومة.

واعتبر أن بعض البهلوانيات في إبراز إبعاد الثنائي الشيعي عن المسرح هي فقاعات ستظهر لاحقا، مذكرا بدور الثنائي في انتخاب الرئيس جوزاف عون بالتوافق. وفيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية.

اكد الشيخ نعيم أن صبر المقاومة على الخروقات كان لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية والرعاة الدوليين المسؤولين عن هذا الاتفاق، داعيا إلى عدم اختبار صبر المقاومة.

كما دعا الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه هذه الخروقات؛ وأكد أن المقاومة ستبقى عصية على المشروع الأميركي الإسرائيلي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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