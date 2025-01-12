إعلام عبري.. الجيش الإسرائيلي "فاشل" ويعاني من خسائر باهظة في غزة

العالم _ فلسطين

وفي تقريره، أشار مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي، إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل على المستوى التكتيكي في التعامل مع الوضع في شمال قطاع غزة، حيث يستخدم قذائف وغارات أقل، ويقوم بقصف وتدمير الأبنية والشوارع قبل دخول الجنود إلى المنطقة.

وأضاف أشكنازي أن حركة حماس أعدت العديد من العبوات الناسفة في الميدان، ولديها عدد كبير من المقاتلين الذين يحملون قذائف مضادة للدروع، ولا يزالون يلاحقون القوات الإسرائيلية في شمال القطاع.

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دعا أشكنازي الجيش الإسرائيلي إلى استخدام قصف أكثر كثافة "دون رحمة" على شمال قطاع غزة، مستهدفًا جميع المباني. ومن الناحية الاستراتيجية، أشار إلى أن إسرائيل لم يعد لديها خيارات فعالة في شمال أو جنوب أو وسط القطاع، مما يستدعي إنجاز صفقة لتحرير الأسرى الـ98 بأسرع وقت ممكن وإنهاء الحرب.

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وحذر أشكنازي من أن الجيش الإسرائيلي يغرق في المستنقع الغزاوي يومًا بعد يوم، ويدفع ثمنًا داميًا، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمقتل أربعة جنود وإصابة 30 آخرين في قطاع غزة، حيث تم إخلاء 30 جريحًا، من بينهم 11 في حالة خطيرة وحرجة.