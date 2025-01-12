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ترامب يكشف عن ترشيحات وزارية جديدة قبيل دخول البيت الأبيض

ترامب يكشف عن ترشيحات وزارية جديدة قبيل دخول البيت الأبيض
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن سلسلة من الترشيحات الوزارية الجديدة، حيث تم تعيين عدد من الأعضاء السابقين في إدارته الأولى لمناصب رئيسية.

العالم _ أميركا

من بين المرشحين، ستيفن برادبري لمنصب نائب وزير النقل

كاثرين ماكجريجور نائبًا لوزير الداخلية

ديفيد فتوحي نائبًا لمدير وكالة حماية البيئة

كما تم اختيار بول ر. لورانس ليكون نائب وزير شؤون المحاربين القدامى

كيسي ب. موليجان كمستشار رئيسي للمناصرة في إدارة الأعمال الصغيرة

جيمس دانلي نائبًا لوزير الطاقة.

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ترامب أشاد بإنجازات هؤلاء المرشحين خلال فترة ولايته الأولى، مؤكدًا على أهمية تعزيز البنية التحتية والطاقة الوطنية، وتحسين خدمات المحاربين القدامى.

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