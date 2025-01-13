الجيش الايراني يتسلم ألف طائرة مسيرة استراتيجية محلية الصنع + فيديو

العالم - ايران

تم صباح اليوم الاثنين، وبأمر من اللواء السيد عبد الرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحضور العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وبشكل متزامن في مختلف أنحاء البلاد انضمام ألف طائرة بدون طيار استراتيجية ذات قدرات مضادة للتحصينات والتخفي إلى المنظمة القتالية للجيش.

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وتتمتع هذه المسيّرات بخصائص فريدة من نوعها بما في ذلك "مدى يزيد عن 2000 كيلومتر"، و"قوة تدميرية عالية"، و"القدرة على اختراق طبقات الدفاع مع معدل دوران منخفض للغاية"، و"قدرة عالية جدا على استمرار الطيران"، و"الاعتماد على الذات وعدم الحاجة إلى السيطرة من البداية إلى النهاية" ومصممة لتنفيذ مهام محددة، مع زيادة عمق الاستطلاع ومراقبة الحدود، وتعزيز القدرة القتالية والقوة التدميرية لأسطول الطائرات بدون طيار التابع للجيش في التصدي للأهداف البعيدة.

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تم تصميم وإنتاج هذه الطائرات بدون طيار بشكل مشترك من قبل علماء ومبتكرين من الجيش ووزارة الدفاع وشركات قائمة على المعرفة في مصانع تصنيع الطائرات بدون طيار التابعة للجيش ووزارة الدفاع، ويتم نشرها في القواعد والمناطق حيث هناك حاجة إليها.

وفي هذه المراسم، تواجد قادة القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عدد من نقاط الضم.