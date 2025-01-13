الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥
١١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما تعلن الاستثمار بالمعادن ومنها اليورانيوم..

السعودية بصدد استثمار اليورانيوم وتخصيب وانتاج 'الكعكة الصفراء'

السعودية بصدد استثمار اليورانيوم وتخصيب وانتاج 'الكعكة الصفراء'
الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان إن السعودية ستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم.

العالم - السعودية

وأضاف خلال مشاكته في منتدى ومعرض "اكتفاء 2025" في الدمام، أن المملكة ستستثمر في المعادن بما فيها اليورانيوم.

و"الكعكة الصفراء" هي الشكل الخام المركّز لليورانيوم، وتُعرف بهذا الاسم بسبب لونها الأصفر المميز.

وتُنتج الكعكة الصفراء من خلال إزالة الشوائب من خام اليورانيوم، ما يحوّله إلى مسحوق مركّز.

وعلى الرغم من أن الكعكة الصفراء لا تشكل خطرًا إشعاعيًا كبيرًا، إلا أنها تستلزم التعامل معها بحذر لضمان السلامة.

اقرأ وشاهد ايضا..

هل ستضرب صنعاء القواعد الأميرکية في السعودية؟

وقال "نعمل على توطين التقنيات الحديثة، ونحتاج الكثير لتوطين الصناعات، وقطاع البتروكيماويات أهم محتوى لدينا في المستقبل".

وأوضح الأمير عبدالعزيز إلى أنه يعمل مع وزير الكهرباء المصري على وضع خارطة طريق للتعاون في مجال الكهرباء بين السعودية ومصر.

روابط ذات صلة

الكويت تسجن مغردا 3 سنوات في قضية الإساءة للسعودية

البيان الختامي لاجتماع الرياض الوزاري بشأن سوريا

الاجتماع الوزاري العربي.. تأكيد على دعم العملية السياسية بسوريا

انطلاق مؤتمر دولي بشأن سوريا في الرياض

هل ستضرب صنعاء القواعد الأميرکية في السعودية؟