السعودية بصدد استثمار اليورانيوم وتخصيب وانتاج 'الكعكة الصفراء'

العالم - السعودية

وأضاف خلال مشاكته في منتدى ومعرض "اكتفاء 2025" في الدمام، أن المملكة ستستثمر في المعادن بما فيها اليورانيوم.

و"الكعكة الصفراء" هي الشكل الخام المركّز لليورانيوم، وتُعرف بهذا الاسم بسبب لونها الأصفر المميز.

وتُنتج الكعكة الصفراء من خلال إزالة الشوائب من خام اليورانيوم، ما يحوّله إلى مسحوق مركّز.

وعلى الرغم من أن الكعكة الصفراء لا تشكل خطرًا إشعاعيًا كبيرًا، إلا أنها تستلزم التعامل معها بحذر لضمان السلامة.

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وقال "نعمل على توطين التقنيات الحديثة، ونحتاج الكثير لتوطين الصناعات، وقطاع البتروكيماويات أهم محتوى لدينا في المستقبل".

وأوضح الأمير عبدالعزيز إلى أنه يعمل مع وزير الكهرباء المصري على وضع خارطة طريق للتعاون في مجال الكهرباء بين السعودية ومصر.