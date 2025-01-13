تصاعد خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي يثير دعوات لوقف الحرب في غزة

العالم _ فلسطين

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود، مما دفع العديد من الصحفيين والنخب السياسية إلى التساؤل عن "جدوى استمرار الحرب" وتوجيه انتقادات لقيادة الجيش، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هليفي. واعتبر بعض الصحفيين أن الاستراتيجية العسكرية الحالية فاشلة، مما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الجنود.

في هذا السياق، أشار الصحفي إيتي لاندسبرغ نيفو إلى أن الوضع في غزة يشبه تجربة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث يتساقط الجنود في كمائن المقاومة. كما انتقد الكاتب ناحوم برنياع قوى المعارضة لعدم اتخاذ موقف واضح من الحرب، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب موقفًا حاسمًا.

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من جهته، حذر الوزير السابق إفرايم سنيه من أن استمرار التواجد العسكري في غزة سيؤدي إلى ثمن باهظ من حياة الجنود.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن جيش الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في معارك شمال غزة، مشددًا على أن الاحتلال سينسحب تحت ضغط المقاومة.

تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الانقسام الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي، حيث تتباين الآراء حول تكلفة الحرب وأهدافها، مما يرفع أصوات المعارضين والمطالبين بسحب القوات الإسرائيلية من غزة.

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