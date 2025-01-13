مجزرة غزة مستمرة.. استشهاد 70 طفلا خلال 5 أيام فقط!

العالم-فلسطين

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد نحو 70 طفلا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على مناطق في القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب أن "نحو 70 طفلا استشهدوا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع".

ويواصل الأطفال في قطاع غزة دفع أثمان باهظة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للشهر 16 على التوالي.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، إن العام الجديد جلب لأطفال غزة "مزيدا من الموت والمعاناة جراء الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد".

وعلى صلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 46 ألفا و565 شهيدا و109 آلاف و660 جريحا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة الخاص بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 464 يوما؛ وأفاد بأن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و89 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".