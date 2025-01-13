الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

العالم _ لبنان

وفاز القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، في سباق الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد حصوله على 70 صوتًا. جاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حصل على 8 أصوات، بما في ذلك صوت النائب جميل السيد.



وانطلقت الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا في بيروت، في خطوة حاسمة لتسمية شخصية لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية بعد فراغ رئاسي دام عامين. وقد شهدت فترة الفراغ العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي عصفت بلبنان.

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نواف سلام، هو قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثّل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير/ شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة لمدة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.