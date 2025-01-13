غزة؛ فيتنام الكيان الصهيوني

العالم - فلسطين

غزة؛ فيتنام الاحتلال الخاص، هكذا يرى الاعلام العبري معارك جيشه في قطاع غزة لا سيما الشمال، الذي بات يعاني فيه جيش الاحتلال أكثر مما تصورته قيادته العسكرية.

سرايا القدس وبالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم اعلنت عن استهداف خط الإمداد في محور 'نتساريم' جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون؛ كما اعلنت عن تفجير مجاهديها آلية عسكرية بعبوة مزروعة مسبقا في بيت حانون ومقتل وإصابة من فيها.

بيت حانون، الجبهة التي لما تعرف تل أبيب وقياداتها كيف تتعامل معها، في ظل ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال يومياً دون أي انجاز يذكر؛ وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن انهيار مبنى جديد على قوة من لواء ناحال، واصفة الحدث بالصعب، مضيفة أنّ المبنى انهار بعد تفجيره بعبوة ناسفة، مشيرة إلى أن المروحيات العسكرية تنفذ عمليات إخلاء إلى المستشفيات. وتحدثت عن مقتل خمسة بين جنود وضباط، فيما لا يزال هناك جنود آخرون تحت أنقاض المبنى.

ضربات أجبرت قيادة جيش الاحتلال على إجراء تبديلات واسعة في قواته شمال القطاع بعد الفشل في التعامل مع بيت حانون. ضربات بيت حانون، فصلتها عن ضربات مشابهة في جباليا التي هاجمت فيها سرايا القدس منزلاً تحصنت داخله قوة إسرائيلية.

جيش الاحتلال اعترف بمقتل نحو 400 ضابط وجندي في القطاع منذ بدء العدوان البري؛ اعتراف جاء بعد ساعات من إعلانه مقتل 11 جنديا وضابطا وإصابة نحو 20 آخرين في بيت حانون خلال أسبوعين فقط. الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اعلن عن مقتل وجرح عشرات العسكريين الإسرائيليين في القطاع خلال الساعات 72 الأخيرة، مؤكداً أنّ خسائر جيش الاحتلال أكثر بكثير مما تعلنه تل أبيب.

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