وحل غزة يبتلع دماء قوات الاحتلال!

العالم - مراسلون

وأکد مراسل قناة العالم في ديرالبلح محمد البلبيسي هذا الخبر، نقلاً عن مصادر عبرية.

وتوضح المصادر العبرية أن من بين القتلى، 4 جنود من لواء "ناحال"، و2 من كتيبة "نيتسح يهودا"، بالإضافة إلى جندي آخر من لواء "جفعاتي".

ومن بين المصابين إصابة خطرة لضابط كبير برتبة عميد.

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وأکد مراسل العالم أن أبرز الأحداث الأمنية جرت في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وتمت عملية بيت حانون باستهداف مركبة قيادة لجيش الإحتلال بصاروخ مضاد للدروع، تلاه إطلاق نار من قبل المقاومة، ثم تفجير عبوات ناسفة.

وأسفر الهجوم عن إصابة ضابط كبير في جيش الإحتلال من البدو بجراح حرجة، بالإضافة إلى مقتل 6 جنود آخرين على مرحلتين.

كما شهدت مدينة رفح، عملية اخری تم فيها تفجير فتحة نفق استهدفت قوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل جنديين من قوات الاحتلال.

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