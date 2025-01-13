حرب المسيرات تستعر بين روسيا وأوكرانيا

العالم - أوروبا

وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها سيطرت على بلدة بيشانويه في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، إذ كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 615 جندياً، بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 78 طائرة مسيرة من أصل 110 أطلقتها روسيا خلال الليل، مضيفة أن 31 طائرة مسيرة 'فقدت' في إشارة لاستخدام كييف وسائل إلكترونية لإعادة توجيه مسار الطائرات.

وبينما تعكف أوكرانيا على اختراق الأجواء الروسية بالمسيرات، وعينها على المناطق الحيوية، قالت روسيا إنها أسقطت 9 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في محاولة لاستهداف خط أنابيب 'ترك ستريم' الذي يتدفق عبره الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.

وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الهجوم المسير الأوكراني استهدف محطة ضغط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا لكن المنشأة تعمل بشكل طبيعي ولم تقع أي إصابات.

وعلى طريق دعم أوروربا لأوكرانيا في مواجهة روسيا، سلم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم أول دفعة من مدافع 'هاوتزر' الجديدة من طراز 'آر سي إتش 1555' إلى أوكرانيا، وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا المستعدة دائما لتحمل المسؤولية في أوروبا.

سياسياً وبعد فرض أمريكا عقوبات على قطاعي النفط والغاز في روسيا لتقويض قوة روسيا في حرب أوكرانيا، أكد الكرملين أن الجولة الأحدث من العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي ربما تؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط والطاقة العالمية وإن موسكو ستفعل كل ما في وسعها لتقليل تأثيرها.

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