غزة تنزف دما وخروج المستشفيات عن الخدمة يعمق جراحها

العالم - فلسطين

وترتفع أعداد ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة يوميا مع ازدياد المجازر التي تركب بحق الفلسطينيين.

فأعداد الشهداء والجرحى ارتفعت مع تعرض قطاع غزة لغارات عنيفة، ففي شمال القطاع كشف مصدر طبي استشهاد نحو 50 فلسطينيا جراء الغارات المتلاحقة بالاضافة الى جرح العشرات، ما دعى المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لوصفه بيوم صعب جدا، مع عدم توقف القصف والقتل منذ الفجر بقصف منزلين ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

ولم يكتف الاحتلال بكل مجازره ضد المدنيين العزل وارتقاء عشرات الشهداء يوميا ليستهدف المستشفيات ليتأكد من عدم تمكن إسعاف الجرحى وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران أن الاحتلال أخرج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة لتصل الى 27 مستشفى.

كما يستخدم سياسة التقطير في إيصال الوقود، والدواء وحليب الأطفال والمياه الصالحة للشرب.

ووسط القطاع واصل الطيران الحربي للاحتلال غاراته العدوانية، ليقصف منزلا في مخيم النصيرات، وتحليق طائرات الاحتلال واصل مسيره الى جنوب القطاع مستهدفا سيارة شمال رفح مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، بينما استشهد فلسطيني وجرح آخرون جراء قصف مماثل على خان يونس.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات جثامين 19 شهيدا بالإضافة إلى 71 جريحا خلال 24 ساعة.