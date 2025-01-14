طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غاراتها وقصفها العنيف في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -الثلاثاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو 2024، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي، في حين تواصل منذ 5 أكتوبر الماضي، اجتياحها الثالث لشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي مستمر وعزل تام للمحافظة الشمالية عن مدينة غزة.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ82 تواليا تعطيل عمل فرق الدفاع المدني قسرًا في شمال القطاع بسبب القصف المستمر، ما أدى إلى حرمان المواطنين المتبقين هناك من الحصول على أدنى مستويات الرعاية الإنسانية والطبية.

واستشهدت المواطنة شيرين زهير ابو نصر وأصيب زوجها وأبناؤها بعد استهداف الاحتلال منزلهم في بلدة عبسان شرق خانيونس.

وأعلن الدفاع المدني انتشال أشلاء جثامين شهداء من عائلة “عابد” نازحين في منزل عائلة “مسمح” الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في حي المنارة بخان يونس.

وأفاد مصدر محلي بوجود عالقين من عائلة عابد تحت الأنقاض.

وسمع دوي انفجارات شديدة في رفح ناجم عن نسف جيش الاحتلال مباني سكنية بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات شمالي المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب عمارة الصحابة في محيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات العنيفة على شمال غزة ومدينة غزة.

واستشهدت الطفلة تسنيم العمريطى ابنة الصحفي أيمن يحيى العمريطي بعد استهداف الاحتلال منزلهم في حي الدرج في مدينة غزة وإصابته وإصابة أبنائه.