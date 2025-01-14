شاهد.. 10 شهداء بينهم أطفال بقصف منزل في خانيونس

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 10 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل عائلة مسمح الذي يؤوي نازحين من عائلة عابد بحي المنارة جنوبي مدينة خان يونس.

وأفادت المصادر ذاتها، بأنه تم انتشال 4 شهداء، وجارِ انتشال الآخرين.

وعرف أسماء الشهداء وهم:

1- شحدة عابد

2- عمر شحدة عابد

3- ابراهيم شحدة عابد

4- شيماء شحدة عابد

5- أنس القن

6- زوجته - اماني شحدة عابد

7- ابنهم طفل

8- بشرى القاضي

9- طفلة

10_ مجهول الهوية

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.