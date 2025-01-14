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لبنان يفرج عن عسكريين من فرقة ماهر الأسد

لبنان يفرج عن عسكريين من فرقة ماهر الأسد
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان قرارًا بالإفراج عن 18 ضابطًا ورتيبًا كانوا جزءًا من الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا في لبنان عقب الإطاحة بنظام الأسد، الشهر الماضي.

العالم - لبنان

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على 21 فردًا من الفرقة، وتم تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني. من بينهم، ثلاثة أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا لتسوية وضعهم القانوني، بينما اختار الباقون البقاء في لبنان خوفًا على حياتهم.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصادر قولها إنه بعد إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضباط والرتباء الستة عشر، مانحة إياهم مهلة شهر واحد لتأمين تأشيرات مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارونها.

في سياق متصل، أعاد لبنان أكثر من 400 سوري فرّوا إلى أراضيه، عقب سقوط النظام السوري.

ووفقًا لمصدر أمني لبناني، فإن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا من المدنيين، ولم تكن هناك أي ملاحقات قضائية ضدهم.

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