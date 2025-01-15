حماس طلبت حصول الوسطاء على خرائط انسحاب جيش الاحتلال من غزة

العالم - فلسطين

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "حماس تخشى تملص إسرائيل من الانسحاب التدريجي في حال عدم وجود خرائط واضحة لدى الوسطاء يمكن الرجوع إليها في حال وجود خرق إسرائيلي".

وأشار المصدر إلى أن حماس أبدت الموافقة على مسودة الاتفاق مباشرةً للمستوى الرفيع في الوساطة، الاثنين، فيما طلبت من الوسيطين، القطري، والمصري، الحصول على خرائط من الاحتلال الإسرائيلي، توضح مواعيد واتجاهات الانسحاب من قطاع غزة.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قد صرّح ظهر الثلاثاء بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على مسوّدة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن حماس أجرت اتصالات ولقاءات مع مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك بالإضافة إلى اتصال مع الفصائل الفلسطينية الأخرى قبل اتخاذ القرار.

وكان مصدر مسؤول في حركة حماس قد صرح مساء الاثنين، بأن الحركة تسلمت مسوّدة اتفاق وقف إطلاق النار من الوسطاء.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه سيُعقَد اجتماع مركزي لحركة حماس، لنقاش مسودة الاتفاق الذي تسلمته الحركة.

وشدد على أنه إن لم يكن هناك مساس بالنقاط الجوهرية التي تهم شعبنا، فإن الرد سيكون إيجابياً.

ومساء السبت الماضي، قال مصدر قيادي بحركة حماس إنه يمكن القول في اللحظة الراهنة إن التصور النهائي لوقف إطلاق النار تم الانتهاء منه.

وتوافرت معلومات تفيد بأن مقترح الاتفاق يتضمن انسحاباً كاملاً من محور صلاح الدين "فيلادلفيا" مع آخر يوم ضمن مراحل الاتفاق.

وضمن هذا المقترح، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل انسحاباً جزئياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما تتضمن المرحلة الثانية، بقاء نقاط مراقبة إسرائيلية، أما اليوم الأخير من المرحلة الثالثة، فإنه يشمل انسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

* العربي الجديد