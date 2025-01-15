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حماس تنعى شهداء جنين: لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم

حماس تنعى شهداء جنين: لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس أن تصاعد عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي على مخيم جنين، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الباسلة التي لا يرهبها بطش الاحتلال.

العالم - فلسطين

ونعت حركة حماس في بيان لها، الأربعاء، شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة، مشددة على أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدراً، وستكون لهيباً يحرق الاحتلال ويكسر هيبة منظومته الأمنية.

وقالت: إن هذه الجريمة التي جاءت بعد ساعات من إطلاق المبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف حملة السلطة الأمنية على مخيم جنين ومقاومته، وعدم استجابة السلطة الفورية لها وما شهدناه من إطلاق نار ومنع لسيارات الإسعاف من دخول المخيم، ليحملها المسؤولية في الشراكة بالجريمة الصهيونية ورفض النداءات الوطنية لوقف عدوانها على المخيم.

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ودعت جماهير شعبنا البطل في الضفة الغربية لتصعيد أشكال العمل المقاوم كافة، ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

واستشهد 6 مواطنين، بينهم طفل، و3 أشقاء، وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال مخيم جنين.

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