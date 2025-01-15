فيديو..أجواء فرح بمدن القطاع مع الاعلان عن قرب التوصل لاتفاق الهدنة

العالم - فلسطين

في مدينة خان يونس جنوب القطاع، خرج المئات إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات الوطنية، ومطلقين الأعيرة النارية في الهواء تعبيرًا عن الابتهاج.

وفي دير البلح، تجمع المواطنون في الساحات العامة، حيث تبادلوا التهاني والابتسامات، معبرين عن أملهم في أن يكون هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.



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أما في شمال غزة، فقد شهدت الشوارع ازدحامًا بالمواطنين الذين احتفلوا بالاتفاق، معبرين عن فرحتهم بعودة الهدوء إلى القطاع بعد فترة من حرب الابادة .



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تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد مفاوضات مكثفة استمرت لعدة أيام، بوساطة قطرية، حيث تم التوصل إلى تفاهمات تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مما يبعث الأمل في نفوس سكان القطاع بعودة الحياة إلى طبيعتها.



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