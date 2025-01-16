يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا في الحرب على غزة

العالم - فلسطين

ونقلت القناة الـ14 العبرية عن ضابط كبير قوله إن كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة.

إقرأ المزيد...بعد اتفاق وقف النار.. تحالف نتنياهو ومشروعه الى التصدع والانهيار

ويشار إلى أنّ المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، تعثرت أكثر من مرة طوال الأشهر الماضية؛ بسبب تعنت موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومماطلته والتنصل مما تم الاتفاق عليه لأغراض سياسية.

غير أنّ ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، مارس ضغطًا على نتنياهو في الأيام الأخيرة، لقبول “التنازلات اللازمة” لإتمام الصفقة الحالية قبل تنصيب ترامب يوم 20 من شهر يناير/ كانون ثاني الجاري، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”