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يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا في الحرب على غزة

يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا في الحرب على غزة
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل سياسيا، والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب.

العالم - فلسطين

ونقلت القناة الـ14 العبرية عن ضابط كبير قوله إن كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة.

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ويشار إلى أنّ المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، تعثرت أكثر من مرة طوال الأشهر الماضية؛ بسبب تعنت موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومماطلته والتنصل مما تم الاتفاق عليه لأغراض سياسية.

غير أنّ ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، مارس ضغطًا على نتنياهو في الأيام الأخيرة، لقبول “التنازلات اللازمة” لإتمام الصفقة الحالية قبل تنصيب ترامب يوم 20 من شهر يناير/ كانون ثاني الجاري، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”

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