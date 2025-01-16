مراسلة ناجية من الموت: البقاء علی قيد الحياة في غزة، انتصاراً

العالم - خاص بالعالم

وشكرت المتابعة للشأن الفلسطيني بقناة العالم اسراء البحيصي، جميع العاملين في قناة العالم، الذين لم يتركوا الفلسطينيين يقتلون بصمت في غزة، وساهموا في توثيق الصورة وايصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم.

وقالت البحيصي أشعر أنني لازلت في غزة فأمي وأبي وأخي وكل أهلي لازالوا هناك وأنا اجبرت علی مغادرة غزة لمصر، لأن طفلي كان يعاني من عدم توفر الدواء ولم أكن اتحمل مشاهدة طفلي يموت ببطء فغادرت غزة للقاهرة من أجل العلاج والعودة، لكن الاحتلال منعني من العودة بإغلاق معبر رفح.

وأوضحت انها لم تحظی بفرصة كافية للحزن علی من فقدتهم في غزة، لكنها وبعد ان منعت من العودة الی غزة، زارت العاصمة الايرانية طهران وحضرت ندوات وبرامج مختلفة في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، لاسيما قناة العالم.

وتابعت المراسلة السابقة لقناة العالم انها حضيت بفرصة مؤاتية للبكاء عند بعدها عن الوطن فتلقت مواسات كريمة من جميع المسؤولين في قناة العالم لاسيما السيد علي برزي والسيد أحمد نوروزی والسيد محمد رضا وحيدي.

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واعتبرت ان الفرحة التي تشهدها غزة بعد الاعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار، هي فرحة النجاة والاهم من ذلك فرحة البقاء في قطاع غزة، وفشل مخطط الاحتلال بتهجير سكان غزة.

وقالت اسراء البحيصي: خرجت من غزة وانا أقول شكراً لمن بقي في غزة ليحميني هناك، فأبناء عمومتي بقوا في غزة، تهدمت بيوتهم فعاشوا علی الركام ولم يتركوا غزة.

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