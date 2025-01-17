الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥
١١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بقائي: نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا لوقف العنف الإسرائيلي

بقائي: نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا لوقف العنف الإسرائيلي
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا في إجبار "إسرائيل" على وقف العنف".

العالم _ إيران

وخلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى موسكو استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة حصرية مع وكالة ريا نوفوستي: "ستكون التطورات في سوريا وغزة من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة".

وأضاف أيضاً: من المرجح أن يناقش الرئيسان الإيراني والروسي آخر التطورات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الخدمة الدبلوماسية أن أهمية مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا: "هذين المنظمتين فعالان في تحييد العقوبات الغربية".

شاهد ايضاً...بقائي يحذر دول المنطقة.. الكيان الصهيوني لا يعرف حدودا في توسعه

وأضاف بقائي خلال هذا الحوار: "نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا في إجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها ووقف العنف".

روابط ذات صلة

مسيرات حاشدة في ايران احتفالا بانتصار المقاومة في غزة

شاهد.. طهران تحتفل بانتصار المقاومة الفلسطينية

اللواء باقري: العدو لا يجرؤ على تهديد إيران

إيران تعزز قدراتها البحرية بافتتاح قاعدة جديدة شرق مضيق هرمز + فيديو