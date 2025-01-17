بقائي: نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا لوقف العنف الإسرائيلي

العالم _ إيران

وخلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى موسكو استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة حصرية مع وكالة ريا نوفوستي: "ستكون التطورات في سوريا وغزة من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة".

وأضاف أيضاً: من المرجح أن يناقش الرئيسان الإيراني والروسي آخر التطورات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الخدمة الدبلوماسية أن أهمية مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا: "هذين المنظمتين فعالان في تحييد العقوبات الغربية".

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وأضاف بقائي خلال هذا الحوار: "نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا في إجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها ووقف العنف".