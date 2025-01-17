بوتين: حجم التجارة بين روسيا وإيران ارتفع بأكثر من 15%

العالم _ إيران

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه الرئيس إلايراني مسعود بزشكيان: "السيد الرئيس، نحن سعداء للغاية برؤيتكم هنا. إن زيارة فخامتكم اليوم لها أهمية خاصة، لأننا اليوم لن نستعرض فقط كافة قضايا التعاون الثنائي، بل سنوقع أيضاً اتفاقية شاملة وواسعة النطاق بشأن التعاون الاستراتيجي والشراكة الخارجية".

وأضاف: "لقد عملنا على هذه المعاهدة لفترة طويلة، وأنا سعيد للغاية لأننا أنجزنا هذا العمل".

وأكد الرئيس الروسي أن الاستراتيجية الإيرانية الروسية تخلق فرصة لتحقيق كافة جوانب التعاون الثنائي، وتابع: "أنا واثق من أن هذه المعاهدة ستدعم مستقبل التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "سيكون لدينا أيضًا تعاون آخر في تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية وفي مجال الطاقة، وسوف يكون لدينا أيضًا وجهات نظر حول قضايا النقل".

وتابع بوتين: "أود أن أشير إلى أن التعاون الإنساني بيننا يتقدم". ومن المتوقع أيضًا أن يزيد التبادل السياحي والسفر بنسبة 21% بموجب هذه الاتفاقية. كما سيتطور حجم النقل بين البلدين.

إقرأ ايضاً...بزشکیان: نهج إيران یتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة

وأشار إلى أننا "نتطلع إلى فعاليات جيدة عبر وزارتي الثقافة بين البلدين، من بينها الأيام الثقافية للبلدين التي ستقام في إيران في يونيو/حزيران من العام الجاري".

وأضاف الرئيس الروسي: "من الضروري للغاية بالنسبة لنا مواصلة التعاون والتنسيق بشأن القضايا الدولية، وخاصة في العالم ككل وفي المنطقة".

وعبر بوتين عن سعادته باللقاء مع بزشكيان. مضيفا: "نتمنى التوفيق لسماحة القائد ونحن ندرك أن ما يتم في القضايا الثنائية بين روسيا وإيران هو تحت نظره ".