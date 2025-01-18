من هو القاضي محمد مقيسه وما هي الملفات المهمة التي بتّ فيها؟

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في عام 2015 تم تعيينه مديراً لسجن قزل حصار ثم أصبح مساعد المدعي العام ومديراً لسجن رجائي شهر في كرج.

ويتمتع القاضي مقيسه بخبرة تزيد عن 30 عاماً في المحكمة الثورية ولعب دوراً في محاكمات العديد من المتهمين السياسيين والاقتصاديين.

ومن بين القضايا التي كان مقيسه مسؤولاً عن التعامل معها قضية قادة البهائيين وبعض مثيري الشغب في عام 2009.

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كما قام القاضي مقيسة بالبتّ في قضيتي أبو الفضل القدياني ومصطفى تاج زاده في الفرع 28 من المحكمة الثورية .

كما حاكم مقيسه مهدي هاشمي، نجل الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني (رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام)، في المحكمة الثورية في عام 2014.

كما كان القاضي مقيسه رئيسًا للمحكمة في عام 2017 للنظر في التهم في قضية ما يسمى بالفساد النفطي الكبرى التي جلبت بابك زنجاني إلى هذه المحكمة.

كما ترأس القاضي مقسيه جلسة الاستماع في قضية مشاهير الإنستغرام.

واصدر القاضي مقيسه أحكاماً في العديد من القضايا الأمنية المهمة في السنوات الأخيرة، ومن بينها قضية نسرين ستوده. كما حظي الحكم الذي أصدره بالسجن لمدة عشر سنوات على مدير شركة "أبارات" بتغطية إعلامية واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة.

يشار الى ان القاضي مقيسة كان قد أدرج على قائمة العقوبات الأميركية.