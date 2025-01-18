اغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا في طهران

العالم - ايران

وأفاد مصدر مطلع أن القضاة تعرضوا لإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني وإصابة القاضي ميري، فيما انتحر المهاجم بعد إطلاق النار.





وفي هذا المجال أعلن مركز الإعلام في السلطة القضائية الايرانية: انه "حاول صباح اليوم مسلح متغلغل في المحكمة العليا للبلاد، ضمن عمل مخطط، اغتيال قاضيين شجعان لهما تاريخ طويل في مكافحة الجرائم ضد الأمن الوطني والتجسس والإرهاب".

وأضاف: "كان حجة الإسلام والمسلمين رازيني رئيس الفرع 39 وحجة الإسلام والمسلمين مقيسه رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين لهذه العملية".

وأوضح: "نتيجة لهذا العمل الإرهابي استشهد اثنان من القضاة الخدومين والثوريين في مواجهة المتسببين في تقويض أمن الشعب".

وتابع: "بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليس لديه قضية في المحكمة العليا".

وأضاف: "بعد وقوع العمل الإرهابي مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، الذي أقدم على الانتحار فورا".

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وجاء في البيان: "هذا وتم فتح تحقيق لتحديد هوية سائر المشاركين في هذا العمل الإرهابي واعتقالهم".

من الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، اتخذت السلطة القضائية إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية ومحاكمة واعتقال العملاء والعناصر المرتبطة بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة سيئ السمعة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية".