بزشكيان يعزي باستشهاد اثنين من قضاة المحكمة العليا بطهران

العالم - ايران

وأعرب الرئيس في بيانه عن تعازيه للشعب الإيراني وأسر الشهيدين، مطالباً الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.

ووقع اطلاق نار صباح اليوم السبت امام مبنى قصر العدل في العاصمة الايرانية طهران حيث أوردت وسائل اعلامية اصابة اثنين من القضاة برصاص مهاجم وفيما بعد اعلنت السلطة القضائية استشهادهما.

وقال شهود عيان ان الهجوم المسلح استهدف بعض القضاة وان اثنين منهم اصيبوا بالرصاص.

وفيما بعد وردت انباء بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل في طهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين حجة الاسلام محمد مقيسة و حجة الاسلام علي رازيني قد استشهادا نتيجة اصابتهما.

وعلى اثر هذا الحادث اصدر المركز الاعلامي للسلطة القضائية في ايران بيانا جاء فيه ان هذا المسلح نجح في النفوذ الى مقر المحكمة العليا واقدم عن سابق قصد واصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين في مكافحة الجرائم التي تستهدف الامن القومي الايراني وجرائم التجسس والجرائم الارهابية. وان حجة الاسلام رازيني كان رئيس الشعبة 39 للمحكمة العليا وان حجة الاسلام مقيسة كان رئيس الشعبة 53 فيها .



واوضح البيان ان التحقيق الاولي يشير بأن المهاجم لم يكن من مراجعي الدوائر القضاية ولم يكن له ملف قضائي وانه انتحر على الفور قبل القاء القبض عليه، وان التحقيقات هي جارية الان لكشف خلفيات هذا الهجوم والمتورطين المحتملين فيه.

يذكر ان الجهاز القضائي الايراني قد قام خلال العام المنصرم بخطوات واسعة لتعقب وملاحقة ومحاكمة عملاء الكيان الصهيوني وعملاء الولايات المتحدة والجواسيس والزمر الارهابية.

والجدير ذكره ايضا ان القاضي الشهيد حجة الاسلام رازيني كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في عام 1998 على يد عملاء الزمر الارهابية واصيب بجروح.

وفيما يلي نص البيان الكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِینَ‌هاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا

لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القاضيين البارزين حجتي الإسلام علي رازيني ومحمد مقيسه في هجوم إرهابي جبان وغير إنساني.

إن استشهادهما يمثل خسارة فادحة للوطن وللجهاز القضائي الإيراني، ولكنه في الوقت ذاته يؤكد عمق التزامهما الراسخ بتحقيق العدالة ومواجهة الجرائم التي تهدد الأمن الوطني. لقد أفنيا حياتهما في خدمة العدالة والدفاع عن حقوق الشعب، وسيظل أثرهما باقياً كرمز للصمود والتضحية.

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أدعو الجهات الأمنية إلى الإسراع في التحقيق حول هذه الجريمة النكراء والكشف عن مخططيها ومنفذيها لتقديمهم إلى العدالة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال البغيضة.

وبهذه المناسبة الأليمة، أقدم أحر التعازي إلى أسر الشهيدين وإلى الشعب الإيراني العزيز، خصوصاً العاملين في الجهاز القضائي. أسأل الله أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مسعود پزشکیان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية