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هجوم صاروخي يمني يدك إيلات

هجوم صاروخي يمني يدك إيلات
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

بعد ساعات قليلة من استهداف مقر وزارة حرب الاحتلال بمدينة يافا المحتلة "تل أبيب" بعملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي ذو الفقار، دكت القوات المسلحة اليمنية مجددا إيلات (أم الرشراش ) بهجوم صاروخي جديد وفق ما تحدث اعلام الاحتلال.

العالم - اليمن

وياتي ذلك في اطار التصعيد اليمني في اطار المرحلة الخامسة من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس اسنادا لغزة وفلسطين.

واعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تفعيل الإنذارات في عدة مناطق جنوب "البلاد" إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

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وهذه العملية أتت بعد قليل من بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية حول تنفيذ عملية للقوات المسلحة التي استهدفت وزارة حرب الاحتلال بصاروخ باليستي "ذو الفقار.

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واكد البيان ان صاروخ "ذو الفقار" وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له
وقال بيان القوات المسلحة اليمنية ننسق مع المقاومة للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو تصعيد عسكري يرتكبه الاحتلال خلال فترة تنفيذ الاتفاق.

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