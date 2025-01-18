هجوم صاروخي يمني يدك إيلات

العالم - اليمن



وياتي ذلك في اطار التصعيد اليمني في اطار المرحلة الخامسة من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس اسنادا لغزة وفلسطين.



واعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تفعيل الإنذارات في عدة مناطق جنوب "البلاد" إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

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وهذه العملية أتت بعد قليل من بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية حول تنفيذ عملية للقوات المسلحة التي استهدفت وزارة حرب الاحتلال بصاروخ باليستي "ذو الفقار.