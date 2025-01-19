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ترامب: إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم

ترامب: إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

مع ترقب دخول اتفاق وقف النار في غزة حيز التنفيذ، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه "إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم"، على حد تعبيره.

وأضاف ترمب في مقابلة مع قناة "إني بي سي" الأميركية أنه سيكون من الجيد أن يصمد اتفاق غزة، كاشفا أنه سيجتمع مع نتنياهو قريبا "إلى حد ما"

كما أوضح ترامب أنه قال لنتنياهو إن الأمر في غزة يجب أن ينتهي، وأنه إذا تم احترام الولايات المتحدة سيصمد اتفاق غزة.

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وسيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش الأحد. ويتوقع البيت الأبيض إطلاق سراح ثلاث من الأسرى الإسرائيليات بعد ظهر الغد بمساعدة الصليب الأحمر.

ومن المقرر أن يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 أسيرا اسرائيليا لدى المقاومة، في المقابل، سيطلق الاحتلال سراح ما يقرب من ألفي فلسطيني من سجونه، بينهم 737 اسيرا من الذكور والإناث والقصر، بالإضافة إلى مئات الفلسطينيين من غزة الذي سجنهم الاحتلال منذ بداية الحرب.

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