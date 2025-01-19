الفلسطينيون يترقبون بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، انه في وقت مبكر من صباح اليوم الاحد، استبق عشرات المواطنين لحظات بدء سريان الاتفاق وتوجهوا نحو مدينتهم رفح التي انسحبت آليات الاحتلال من وسطها إلى الحدود الفلسطينية المصرية، بعد اجتياحها المستمر من 7 مايو الماضي، لتبدو مشاهد الدمار صادمة.

وأكدت حركة حماس في تصريح مقتضب صباح الأحد، التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية.

وجاء هذا التصريح، بعد إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو أوعز للجيش بعدم وقف إطلاق النار إن لم تسلم حماس قائمة الأسيرات.

وحتى صباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف مدفعية شرق رفح.

وبعد منتصف الليل، واصلت قوات الاحتلال عدوانها، فقد قصفت طائرة مروحية إسرائيلية مجموعة من المواطنين شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل السلطان غرب مدينة رفح، وأطلقت آلياته النار شمال شرقي مخيم البريج.

وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مستودع ثلاجات غرب مطاحن السلام في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل كثيف في منطقة المواصي بمدينة رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة وسط قطاع غزة، وغارة بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الأحد، قصف منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال غربي مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

​​​​​​وذكرت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية قصفت المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وشنت طائرات الاحتلال غارات على مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات مسيرة للاحتلال نيرانها على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية شمال مخيم النصيرات.

واستهدفت غارة إسرائيلية مدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.