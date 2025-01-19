هل ينقذ ترامب 'تيك توك' من الحظر؟

العالم - الأميركيتان

وفي أغسطس/ آب من العام نفسه، أصدر أمراً تنفيذياً بشأن "التهديد" الذي يمثله التطبيق للمستخدمين الأمريكيين، مؤكداً ضرورة "اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

ويبدو أن موقف ترامب من "تيك توك" تغير جذرياً مع مرور الأعوام؛ فمن رئيس هدد يوماً بحظر التطبيق، إلى "المنقذ المحتمل" الذي يحول دون وقوع التطبيق في هذا المصير.

بهذا الشعار سعى ترامب، عبر منصته "سوشال تروث"، إلى استمالة الناخبين من محبي التطبيق خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى دوره المحتمل في حماية "تيك توك" من الحظر.

وبعد أن أصبح "تيك توك" غير متاح في الولايات المتحدة، عقب تأييد المحكمة العليا الأمريكية قانون "البيع أو الحظر" الخاص بالتطبيق، ثمة حالة من الترقب للقرار الذي سيتخذه ترامب في هذا الصدد.

وقد أوضحت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، أن مسؤولية +تنفيذ القانون ستقع على عاتق إدارة ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض، بعد فوزه في السباق الرئاسي في نوفمبر/تشرين ثاني 2024.

وأيّدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، إلا إذا باعت الشركة المالكة "بايت دانس" المنصة لطرف محايد بحلول يوم 19 يناير/كانون ثاني – أي قبل يوم من تنصيب ترامب رئيساً.

وجعلت شركة "تيك توك" التطبيق غير متاح في الولايات المتحدة يوم السبت، قبل ساعات من موعد دخول قانون "البيع أو الحظر" حيز التنفيذ.

ويتلقى مستخدمو التطبيق في الولايات المتحدة حاليا إشعارا يقول: "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".

كما جاء في هذا الإشعار: "نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تفعيل تيك توك بمجرد توليه منصبه".

ومُرر هذا القانون في أبريل/نيسان العام الماضي، بعدما انتهى المشرعون الأمريكيون إلى وجود مخاوف متعلقة بالأمن القومي تخص ممارسات "تيك توك" بشأن بيانات المستخدمين وعلاقته بـ"خصم أجنبي".

ولم تنجح محاولات "تيك توك" للطعن على القانون، بدعوى انتهاكه حرية التعبير الخاصة بأكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. كما ترفض "بايت دانس" بيع التطبيق لشركة أمريكية.

وحذر "تيك توك" من أنه مضطر إلى وقف عملياته في الولايات المتحدة، ما لم تتدخل الحكومة.

لكن البيت الأبيض اعتبر أن هذا التحذير بمثابة "حيلة" من جانب التطبيق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لا نرى أي سبب يدفع تيك توك أو شركات أخرى إلى اتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب مهامها يوم الإثنين".