تبادل ثلاث أسيرات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مع بدء اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ في غزة بدأ الطرفان في تنفيذ بنود الاتفاق الذي جاء بعد 247 يوما من العدوان المتواصل على القطاع وأدى إلى دمار هائل واستشهاد وجرح أكثر من 200 ألف نسمة.

ومع بدء الساعات الأولى لتنفيذ الاتفاق عاد عشرات الآلاف من الغزيين مشيا على الاقدام إلى منازلهم في شمال القطاع وجنوبه، وذهب الآلاف لتفقد ما تبقى من منازلهم المدمرة.. كما بدا الاحتلال بسحب قواته العسكرية من مناطق متعددة في القطاع.

وفي إطار تنفيذ الاتفاق أطلقت المقاومة سراحة ثلاث من الأسيرات الإسرائيليات وقام الصليب الأحمر الدولي بنقلهن إلى كيان الاحتلال.

وقالت كتائب القسام إنها قررت في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى الإفراج عن رومي جونين وإيميلي داماري ودورون شتاينبرشر، وقد تم تسليمن للصليب الأحمر الذي قام بدوره بنقلهن إلى كيان الاحتلال وتسليمهن له.

وفي السياق نفسه أطلق الاحتلال في إطار الصفقة 90 أسيرا فلسطينيا منهم 69 امراة و21 طفلا، وتم إطلاق سراحهم من سجن عوفر، بعد أن تم تجميعهم وتسليمهم للصليب الأحمر الدولي.

وتظهر لائحة أسماء الأسرى الفلسطينيين أن جميع الأسيرات من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومن بينهن القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار.

إلى ذلك بدأت ايضا وضمن الاتفاق عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالدخول بشكل تدريجي إلى جنوب القطاع وشماله.

عشرات الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا في ساحة السرايا بمدينة غزة احتفالا بالصفقة واتفاق وقف إطلاق النار معلنين انتصار المقاومة وصمود شعب غزة في وجه العدوان الإسرائيلي، كما رفعوا علم فلسطين وأعلام حركة المقاومة الإسلامية حماس.

هذا وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى في إطار صفقة اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة على أن تتوالى الخطوات في الايام والساعات القادمة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..