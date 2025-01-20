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تنصيب ترامب ووعوده الإنتخابية الكبرى

تنصيب ترامب ووعوده الإنتخابية الكبرى
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه تأدية دونالد ترامب اليمين الدستورية بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، في ظل ترقب دولي عن مدى تنفيذ ترامب لوعوده الانتخابية التي وصفت بالصادمة والغامضة في كثير من الأحيان.

العالم - بانوراما

حيث وعد ترامب بإنهاء الحروب في العالم لا سيما في فلسطين المحتلة، محذرا من اندلاع حجيم في الشرق الأوسط في حال عدم التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى بين الاحتلال الاسرائيلي وحماس؛ وأيضا دعم أوثق للكيان الإسرائيلي والدفع باتجاه تطبيع الدول العربية مع الاحتلال.

كما وعد ترامب أيضا بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة، واقترح مؤخرا جدولا زمنيا يمتد عدة أشهر. كما تعهد بإعادة النظر في مسألة تمويل حلف الناتو، وتبني سياسات أكثر استقلالية عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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