تنصيب ترامب ووعوده الإنتخابية الكبرى

العالم - بانوراما

حيث وعد ترامب بإنهاء الحروب في العالم لا سيما في فلسطين المحتلة، محذرا من اندلاع حجيم في الشرق الأوسط في حال عدم التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى بين الاحتلال الاسرائيلي وحماس؛ وأيضا دعم أوثق للكيان الإسرائيلي والدفع باتجاه تطبيع الدول العربية مع الاحتلال.



كما وعد ترامب أيضا بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة، واقترح مؤخرا جدولا زمنيا يمتد عدة أشهر. كما تعهد بإعادة النظر في مسألة تمويل حلف الناتو، وتبني سياسات أكثر استقلالية عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.