آخر تطورات الجنوب اللبناني.. أهالي القرى الحدودية اللبنانية في يوم فتح عظيم

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن القريتين اللبنانيتن في الجنوب اللتين لم يدخلهما المواطنون اللبنانيون بشكل كامل هما "بلدة كفر كلا وبلده العديسة"، فيما كانت القرى المتبقية تمكن من خلالها المواطنون من الدخول إلى أجزاء كبيرة منها في القطاع الغربي بشكل كامل كـ"شيحين وطير حرفا والّجبيّن وشمع وفي القطاع الاوسط على جزء كبير من ميس وأطراف بلدة عيترون الغربيه وبليدة بالاضافه الى طيبة بالكامل، وعلى اطراف بلدة حولا واطراف بلدة مركبا وموسى وبني حيان.

ونوّه مراسلنا إلى أن المواطنين اللبنانيين دخلوا اليوم بلدة الخيام بشكل كامل وادو صلاه الظهر في ساحه البلده ويبقى بلدة كفركلا، حيث أن جموع الناس لا زالت متجمهرة.



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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد خمسةعشر شخصا بينهم عسكري وإصابة ثلاثة وثمانين آخرين في حصيلة غير نهائية لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان واطلاقها الرصاص على المواطنين .



واجتاز المئات من أهالي القرى والبلدات الجنوبية حاملين رايات المقاومة حواجز وسواتر وضعها جيش الاحتلال لمنعهم من العودة والدخول الى قراهم.

وأكدت قيادة الجيش مواكبتها لدخول المواطنين إلى عدد من البلدات الحدودية وسط إمعان الاحتلال في خرق سيادة لبنان واعتدائه على المواطنين ورفضه الالتزام باتفاق وقف العدوان والانسحاب.

وأكدت مصادر لبنانية أنه على خط يمتد لنحو كيلومترين تقف منذ ساعات مئات السيارات بانتظار فتح الجيش اللبناني لحواجزه على الطرقات التي تربط بنت جبيل بمارون وعيترون.

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