أسامة حمدان: نتنياهو ظنّ أنه قادر على إنهاء المقاومة في غزة لكنه فشل

العالم-فلسطين

وأوضح أن “إسرائيل أرادت استئصال المقاومة، فإذا بها تُضطر للتفاوض معها، وأرادت استعادة أسراها بالقوة، لكنها لم تحقق ذلك إلا عبر المفاوضات، بينما بقيت المقاومة ثابتة على الأرض بإرادة شعبها”.

وأشار حمدان إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك وجود قوة كامنة في الأمة بدأت تتحرك في جبهات الإسناد، مشيدًا بالأدوار التي قامت بها هذه الجبهات. وقال: “إخواننا في اليمن أغلقوا البحر أمام العدو، وإخواننا في العراق كسروا حواجز المسافات، وحزب الله في لبنان تقدم وساند رغم التضحيات”.

وأكد حمدان للمنار أن “مساحة المعركة كانت غزة، لكنها لم تكن معركة غزة وحدها، بل معركة لتحرير فلسطين والقدس، وهي فاتحة لعملية التحرير الكبرى”. وأضاف: “عندما تكون المعركة بهذا الحجم، فمن الطبيعي أن يتقدم قادة المقاومة صفوف الشهداء والمضحين. هؤلاء القادة حملوا لواء المقاومة لعقود، ووثقت بهم شعوبهم وجماهيرهم”.

أضاف: “نتنياهو ظنّ أنه قادر على إنهاء المقاومة في غزة ونزع الذريعة من يد كل مقاوم شريف في هذه الأمة. لكنه فشل، وبقيت المقاومة صامدة في الميدان، بل وحققت إنجازات يُسجَّل لها”.

واختتم حمدان حديثه بالإشادة بموقف حزب الله، قائلاً: “يجب أن يُكتب بماء الذهب في التاريخ قرار قيادة حزب الله بقيادة سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصرالله، بدعم ومساندة المقاومة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب، حتى قبل أن تُعقد لقاءات التنسيق بين الطرفين. هذا القرار كان انعكاسًا لوحدة الأمة وعزمها على مواجهة الاحتلال”.