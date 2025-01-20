الجيش اللبناني يدخل بنت جبيل بعد خروج قوات الاحتلال

العالم - لبنان

وقال المصدر إن وحدات آلية دخلت مدينة بنت جبيل التي خرج منها الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أن العملية تجري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأشار المصدر إلى أن حواجز للجيش اللبناني أقيمت أيضاً على مدخل بلدات عيترون ومارون الراس ويارون المجاورة.

وأضاف أن السكان النازحين من هذه المناطق تلقوا تحذيرات بعدم العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن خبراء المتفجرات يقومون حالياً بمسح المنطقة بحثاً عن ذخائر غير منفجرة.

في سياق متصل، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين منزلاً عند أطراف بلدة مارون الرأس الجنوبية.

وبحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية الاثنين منزلاً عند أطراف بلدة مارون الراس الجنوبية بقذيفة مدفعية. كما استهدفت غارة إسرائيلية مساء الاثنين أطراف بلدة كفرشوبا الجنوبية.

وأحرقت قوات الاحتلال مساء الاثنين ما تبقى من منازل في بلدة حولا الجنوبية، بعد أن أحرقت صباحاً منازل في بلدتي ميس الجبل والخيام الجنوبيتين.

ونفذ جيش الاحتلال مساء الاثنين تفجيراً عنيفاً عند الأطراف الشمالية لبلدة يارون الجنوبية، كما نفّذ عملية نسف في بلدة طلوسة الجنوبية، وفجر مسجداً في منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأطلقت قوات الاحتلال مساء الاثنين الرعاة الثلاثة الذين اختطفتهم في محيط عين عرب ـ الوزاني في جنوب لبنان صباحاً، وسلمتهم إلى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وانسحبت قوات الاحتلال مساء الاثنين من منطقة الدبش - غرب بلدة ميس الجبل الجنوبية، بعد توغلها وتنفيذها أعمال هدم وجرف.

يذكر أنه كان تم الإعلان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) والكيان الإسرائيلي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ويقضي الاتفاق بانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان بعد 60 يوماً من سريانه.