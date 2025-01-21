امتيازات "بزنة 2000 رطل" سيمنحها ترامب للكيان الاسرائيلي !

العالم - الاحتلال

وأضاف هرتسوغ في مقابلة مع موقع "والا نيوز" أن "من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وتابع: "نعتقد أن ترامب سيوافق في وقت مبكر من ولايته على بيع الأسلحة لإسرائيل التي لم توافق عليها إدارة بايدن".

وأشار إلى أن "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نتنياهو البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة. المناقشات جارية، لكن لا يوجد موعد محدد بعد".

اقرأ أيضا ..كيف علق الإعلام العبري على ظهور أبو عبيدة وانتشار كتائب القسام بغزة؟!

وتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية مساء الاثنين، حيث أدى اليمين الدستورية في حفل التنصيب الذي أقيم في مبنى الكابيتول بواشنطن اليوم الاثنين، ليسدل الستار على ولاية سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي ترك له الكثير من "فوهات البراكين الثائرة" التي سيتوجب على ترامب إخمادها، في داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء.