اهم الملفات التي تم نقاشها خلال زيارة اللواء باقري الى باكستان

العالم _ مراسلون

اولى المحطات كانت مع نظيره الباكستاني الجنرال عاصم منير ومن ثم مع القيادة المدنية في البلاد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير الدفاع، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات المشتركة بما في ذلك امن الحدود والتعاون العسكري والأمن الاقليمي.

وقال اللواء محمد باقري لقناة العالم: من اهم ما ناقشناه هو الامن الحدودي وتعزيزه بين ايران وباكستان كما اكدنا على تحرير حدود على طريق من شأنه ان يكون معززا للقضايا التجارية، كما شددنا على التصدي لواجد الارهابيين على الحدود وكذلك تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وفيما تتزامن هذه الزيارة مع قرار وقف اطلاق النار في قطاع غزة، ناقش الجانبان التطورات في المنطقة وفي فلسطين المحتلة على وجه الخصوص، كما تمت الاشادة بقوى المقاومة التي بفضلها اجبرت "اسرائيل" وداعميها على وقف العدوان.

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وقال خواجه آصف وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة مع قناة العالم: ناقشنا موضوع فلسطين وتحديدا غزة وبناء على اتفاق وقف اطلاق النار يتوجب على العالم الاسلامي ان يتحد ويعيد اعمار غزة ويوفر كل احتياجات الاشقاء في غزة، ولكن هذا لا يعني ان المسئلة الفلسطينية قد حلت، لذا على العالم الاسلامي ان يتكاتف لحل هذه القضية بشكل عادل وباقرب وقت ممكن كي لا تجدد المعاناة الاليمة التي شهدناها طيلة 15 شهرا.

وبحسب خبراء فإن هذه الزيارة المهمة تأتي في الوقت التي تتصاعد فيه التهديدات الأمنية في المنطقة مع ازدياد الهجمات الارهابية التي تستهدف كلا البلدين الجارين ايران وباكستان الأمر الذي يجعل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بالغ الأهمية على المستوى الثنائي والإقليمي.

تفاهم واسع تعكس زيارة اللواء محمد باقري إلى باكستان وتصميم واضح على تعزيز افق العلاقات الايرانية الباكستانية بشتى الجوانب.