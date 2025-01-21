أنتم مطرودون!.. ترامب يقيل ألف موظف من إدارة بايدن

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وكتب ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: "يومنا الأول في البيت الأبيض لم ينته بعد! يعمل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي بنشاط على تحديد وإقالة أكثر من ألف من المعينين الرئاسيين من الإدارة السابقة، والذين لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف: "اجعل هذا بمثابة إشعار رسمي بالفصل لهؤلاء الأفراد الأربعة، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين قريبا: خوسيه أندريس من مجلس الرئيس للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري الوطني للبنية التحتية، وبريان هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومز من مجلس التصدير التابع للرئيس - أنتم مطرودون".

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أتت تصريحات ترامب بعد ساعات على إصدار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أمس الاثنين، عفوا عن الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وذلك في استخدام غير عادي لسلطاته الرئاسية في ساعاته الأخيرة للحماية من "انتقام محتمل" من قبل إدارة ترامب المقبلة.

وجاء قرار بايدن بعدما حذر ترامب من قائمة أعدها مسبقا مليئة بمن ناصبوه العداء سياسيا أو سعوا إلى محاسبته على محاولته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.