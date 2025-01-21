ترامب يوقع حزمة أوامر تنفيذية في اليوم الأول لرئاسته

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وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.

كما قال ترامب إنه يعتزم توقيع مراسيم عفو الإثنين عن أشخاص شاركوا في اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021 حين حاول مناصرون له منع المصادقة على نتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب في تجمّع شارك فيه بعد مراسم تنصيبه "الليلة سأوقع عفواً عن رهائن السادس من يناير". وأضاف: "ما أن أغادر سأتوجه إلى المكتب البيضوي وسأوقع مراسيم عفو عن العديد من الأشخاص".

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في سياق آخر، قال الرئيس الأميركي إنه سيلغي نحو 80 أمراً تنفيذياً اتخذتها الإدارة السابقة، مشيراً إلى أنه سينفذ أيضاً تجميداً فورياً للوائح التنظيمية والتوظيف. وقال: "سألغي نحو 80 قراراً تنفيذياً مدمراً ومتطرفاً اتخذتها الإدارة السابقة".

وأردف قائلا "سأنفذ تجميداً فورياً للوائح التنظيمية، مما سيمنع البيروقراطيين في عهد (الرئيس السابق جو) بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح"، مضيفاً أنه سيصدر أيضاً "تجميداً مؤقتاً للتوظيف لضمان توظيفنا فقط الأشخاص الأكفاء المخلصين للشعب الأميركي".

كما أكد ترامب أنه سيوقع "أمراً تنفيذياً ينهي الرقابة الحكومية على حرية التعبير". هذا وأكد الرئيس الأميركي الجديد أنه سيصدر وقفاً مؤقتاً للتعيينات، وسيلزم الموظفين الاتحاديين بالعودة إلى العمل حضورياً. كما سيصدر مذكرة رئاسية توجه أعضاء الإدارة بحشد الصلاحيات للتغلب على التضخم".